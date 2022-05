Indiscrezioni, indizi, scenari, possibili "tradimenti", smentite. Il futuro di Paulo Dybala è un'incognita in cui l'unica certezza è l'addio con la Juve. Sono state giornate particolarmente calde le ultime, nelle quali l'argentino è stato accostato con insistenza all'Inter: si è parlato di un accordo già raggiunto, proprio a una settimana di distanza dalla finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Juventus. Notizia subito smentita dal procuratore di Dybala, Antun, che con una nota ufficiale ha fatto sapere che "il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento". NESSUN ACCORDO - "Penso che Paulo rimarrà in Europa". Un'altra voce si è aggiunta al coro, quella della fidanzata Oriana Sabatini, che tra una battuta sul River Plate, squadra in cui il suocero vorrebbe Dybala, ha in realtà dichiarato un'ovvietà. Così com'è chiaro che al momento non ci sia un accordo tra Dybala e un'altra squadra, né tantomeno una firma. Come riferito da Calciomercato.com, sul giocatore l'Inter c'è e si è informata, parlando anche con lo stesso Antun. Finora, però, quella presentata dai nerazzurri è solo una bozza di offerta: prima di muoversi concretamente, i nerazzurri devono prima "smaltire" alcuni contratti. Da Sanchez a Vidal, fino a Vecino, situazioni che una volta risolte libereranno lo spazio per Paulo Dybala. Che intanto incrocerà l'Inter - e il suo futuro? - da avversario, tra poco meno di una settimana, per vincere l'ultimo trofeo con la maglia della Juventus.