La fumata bianca potrebbe arrivare già oggi: è solo questione di tempo perchè Paulo Dybala diventi un giocatore dell'Inter. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui ora Beppe Marotta non ha più bisogno di aspettare le cessioni di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, per chiudere definitivamente la trattativa con l'ex numero 10 della Juve: pronto per l'attaccante argentino un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, che con i bonus arriverebbero a 7.