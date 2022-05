Dybala ha detto sì all'Inter. E l'Inter ha scelto Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, l'argentino e i nerazzurri ormai sono promessi sposi: nulla convince il giocatore più del fatto di restare in Italia. E vuole prendersi una rivincita nei confronti del club che ha deciso di non confermarlo, una vera e propria reazione.



I SONDAGGI - L'offerta dell'Inter resta la più solida, anche se non l'unica. C'è stato un sondaggio dello United, un passaggio con l'Atletico Madrid. Ma nessuno è andato in profondità come è riuscita a fare l’Inter. Tutto è apparecchiato, racconta il quotidiano: deve solo trascorrere il tempo necessario perché la cena venga servita e il tutto diventi realtà. "L’Inter ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico sul giocatore" e a breve si andrà ancor più nei dettagli sotto questo punto di vista: normale che sia così, siamo pur sempre di fronte a un investimento importante dal punto di vista finanziario.



IL CONTRATTO - Dybala andrà a guadagnare da top player: 6 milioni all'anno come Lautaro e Brozovic, oltre a bonus importanti. L'accordo avrà una lunga scadenza e i ragionamenti sono su un quadriennale. L'Inter, per portarlo a casa, deve fare intanto "pulizia" nella rosa: serve liberare spazio prima di apporre la firma.