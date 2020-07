Altro giro, altro record per Paulo Dybala, che nella sfida di stasera contro la Lazio insegue un nuovo primato. Dopo aver raggiunto Michel Platini per numero di presenze in bianconero, se La Joya dovesse segnare nel big match della 34a giornata di campionato salirebbe a 69 gol raggiungendo Giovanni Ferrari, eroe della Juve del Quinquennio ed Ermes Muccinelli, Freccia d'Oro di quel magico trio insieme a Giampiero Boniperti e John Hansen. Dybala insegue la storia. Ancora lui, ancora una volta. Intanto la trattativa per il rinnovo va avanti e le parti remano verso un unico obiettivo: Paulo al centro della Juve del futuro.