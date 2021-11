Inizia la corsa di Pauloalla top 10 dei marcatori della storia della Juventus. L'argentino ha superato in un solo colpo Platini e Charles con la doppietta allo Zenit, che l'ha proiettato a quota 106 gol nella Juventus. Dybala ora è all'undicesimo posto della classifica dei goleador juventini. Davanti a lui? Munerati. 113 reti. Una buona occasione per avvicinarsi sarà questa sera con la Fiorentina, a cui non segna da 6 anni. Era il 23 dicembre 2015, gol alla prima sfida.