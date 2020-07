1









Problema all'adduttore sinistro. Paulo Dybala deve abbandonare la gara contro la Sampdoria: è il minuto 39 e i volti di tutti sono sicuramente più tirati. Il dieci argentino lascia il campo per Gonzalo Higuain e costringe Sarri già al secondo cambio (si è fatto male Danilo nello scontro con Ramirez).



PROBLEMA - Dunque, infortunio muscolare per Paulo. Che si è toccato a lungo l'adduttore mancino e che nella prima parte di gara era apparso comunque sottotono. Un unico affondo, un solo scatto: niente di più. Poi l'atroce notizia, soprattutto per Maurizio Sarri: già orfano di Douglas Costa, il tecnico toscano dovrà innanzitutto capire l'entità del problema del numero 10, quindi provare a porvi rimedio. Per il momento, dentro il Pipita.