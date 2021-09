Dal Paradiso all’Inferno in una manciata di minuti. La gioia, l’abbraccio dello Stadium, e poi le lacrime. In positivo e in negativo, Pauloè stato l’assoluto protagonista del primo tempo di Juventus-Sampdoria. Dopo la rete dell’1 a 0, la Joya è stata costretta a lasciare il campo per un infortunio muscolare. Subito, il pubblico presente allo Stadium ha accompagnato la sua uscita dal campo con un fragoroso applauso. Ugualmente, sui social, i tifosi della Juventus hanno manifestato la propria tristezza, per le sorti del numero 10, e il proprio sostegno, al capitano della Vecchia Signora.