Paulo Dybala vuole solo la Juventus. Ve lo stiamo ripetendo da qualche giorno, con il numero 10 bianconero che ha intenzione di restare per giocarsi le sue chance da falso 9 e che ha già fissato un incontro con il club. Ma, soprattutto, con Maurizio Sarri. La Joya, infatti, vuole rimanere alla Juve per mostrare a tutti il suo valore, quello reale e non quello visto lo scorso anno in quel di Torino. Dybala, spiega la Gazzetta dello Sport, avrà un colloquio con il nuovo allenatore della Juve e sentirà anche Fabio Paratici e Pavel Nedved per parlare del futuro: restare, nonostante l'interesse del Manchester United, con Romelu Lukaku come pedina di scambio, e del Tottenham.



La Joya esporrà le proprie ragioni alla dirigenza non appena tornerà dalla vacanze post Copa America, in anticipo rispetto ai primi progetti datati 5 agosto. Al primo agosto, infatti, dovrebbe essere già a Torino, per parlare con tutti e per farsi trovare pronto prima del tempo. I Red Devils spingono, ma Dybala già si vede nella Juve di Sarri, come falso 9 con il numero 10 sulle spalle. L'accoppiata considerata più adatta alle proprie caratteristiche.