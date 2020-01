SAVE THE DATE: Venerdì 24 gennaio 2020 (ore 15:30) La Joya @PauDybala_JR sarà allo Juventus Megastore di Torino!



*L’accesso allo store potrà essere limitato per ragioni di sicurezza in base all’affluenza dei clienti.* pic.twitter.com/ruBTwwaLWP