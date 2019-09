Sono stati giorni intensi per Paulo Dybala a Los Angeles. La Joya ha giocato 70 minuti da titolare con la maglia della Nazionale argentina contro il Cile, in un'amichevole chiusasi sullo 0-0. Non solo, però. Nell'Academy bianconera in loco ha incontrato la leggenda Alessandro Del Piero e a lui ha chiesto consiglio per risolvere qualche dubbio sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Dybala si sarebbe confrontato con il precedente numero 10 bianconero, ottenendo importanti rassicurazioni e una benedizione tra presente e futuro.