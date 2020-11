Come racconta l'edizione online di Repubblica, per la Juve c'è da capire quale possa essere il ruolo di Dybala: "L'incognita più grande al momento è Paulo Dybala, controfigura del calciatore premiato come miglior giocatore dello scorso campionato. L'infortunio muscolare con il Lione al termine della scorsa stagione ha condizionato la preparazione dell'argentino, che al rientro ha dovuto combattere anche con un'infezione alle vie urinarie che l'ha ulteriormente debilitato. Dubbi sulle qualità tecniche della Joya non ce ne sono. Tuttavia per ritrovare la miglior condizione possibile è necessario giocare, sbagliare, crescere insieme ai compagni in campo. L'ostacolo più difficile da superare per Pirlo sarà riuscire a coniugare il recupero di Dybala con la necessità di continuare a infilare risultati dopo i passi falsi di inizio stagione", si legge sul quotidiano.