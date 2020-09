1









A parole Paulo Dybala è al 100% incedibile per la Juventus, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella realtà dei fatti l'attaccante argentino non ha ancora messo nero su bianco il chiacchierato rinnovo di contratto e se arrivasse un'offerta fuori mercato la Juventus la prenderebbe in considerazione. Questa la posizione della Juve.