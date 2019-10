E' Paulo Dybala il migliore in campo della sfida di San Siro tra Juventus e Inter.autore di una rete e di una prestazione a tutto tondo. Perfetto in zona gol, devastante con i suoi dribbling e con la sua velocità che ha messo in difficoltà la retroguardia di Antonio Conte. Una serata magica per tutta la Juve, un po' meno per Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi, insufficienti in quasi tutti i giornali in edicola, come su Ilbianconero.com.