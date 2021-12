Paulo Dybala, come tutti i giocatori della Juventus, è pronto a partire per le vacanze natalizie in vista poi del ritorno al lavoro del 30 dicembre. L'attaccante argentino ieri ha pubblicato una foto, rigorosamente con mascherina dato il momento mondiale, insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. Tra i tanti commenti "a cuoricini" è spuntato pure quello di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata.