Il rinnovo di Paulo Dybala è ancora in stand by. L'agente del giocatore Antun è arrivato in Italia ma non ci sono stati ancora incontri con la Juventus per sbloccare una trattativa che va ormai avanti da mesi. L'argentino vuole la Juve e la Juve vuole Dybala, ma la fumata bianca ancora non arriva. Per questo, secondo la stampa spagnola, il Barcellona sta pensando di inserirsi e provare a mettere in piedi uno scambio che porterebbe in bianconero Antoine Griezmann. Operazione difficile e sulla quale ci sarebbe tanto da lavorare, ma non impossibile.