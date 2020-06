Calcio e tv per, che sarà uno dei protagonisti di MTV Cribs, una serie tv che racconta il modo in cui i calciatori stanno trascorrendo le giornate in questi mesi in cui le competizioni sono ferme. Oltre all'attaccante della Juventus, tra gli altri giocatori che prenderanno parte alla serie ci sono anche David Luiz e Pierre Aubameyang dell'Arsenal e Axel Witsel del Borussia Dortmund, che in passato è stato sotto i radar bianconeri. A proposito di mercato: Dybala ha respinto un sondaggio del Psg e sta trattando il rinnovo con la Juve.