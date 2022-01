2









"I tentativi vanno fatti...". C’è tutto in questa frase di Beppe Marotta, scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come per mille motivi - tecnici, economici, simbolici, pure di visibilità internazionale - l’Inter osserva la situazione di Paulo Dybala ed è pronta ad approfittarne. Si è informata della situazione, conosce tutto dell’argentino e ha margine per tentare l’affondo, commenta la Rosea, ma adesso si può solo aspettare il corso degli eventi.