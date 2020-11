Paulo Dybala in prima linea per la lotta al Coronavirus, per sensibilizzare sull’obbligo di indossare le mascherine. Come Zlatan Ibrahimovic, che il 29 ottobre scorso postò un video dal tetto del palazzo della Regione Lombardia, con un messaggio chiaro - "Ricorda di indossare la mascherina. Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus, usa la testa, rispetta le regole" - anche Paulo Dybala oggi parteciperà a questa campagna. L’appuntamento, scrive Tuttosport, è fissato per questa mattina e anche se tutti restano a bocche cucite e il progetto è top secret, Dybala dovrebbe cimentarsi in una situazione simile a quella che ha coinvolto Ibra. Lui che il Covid lo ha vissuto per oltre 40 giorni girerà uno spot in collaborazione con la Regione Piemonte.