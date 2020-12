1









Qual è il futuro di Paulo Dybala? Intanto, quello prossimo: contro l'Atalanta partirà dalla panchina, in questo continuo prendere e far spazio ad Alvaro Morata. Nessun problema, stavolta. Dopo due gare da titolare, lo spagnolo torna al centro dell'attacco in osservanza dell'ormai classica turnazione che Pirlo sta gestendo più che egregiamente. Il resto? Si vedrà. A partire dalla questione contratto, così come racconta Tuttosport.



IL PUNTO - Nella testa di Paulo rimbomberanno certamente le parole del presidente Agnelli: del contratto si è parlato eccome, e sul tavolo di Dybala c'è sempre stata un'offerta di rinnovo. Dybala deve ritrovare continuità, anche mentale, e non lasciarsi trasportare da una trattativa annosa come quella del prolungamento del contratto. Pensare al campo, ai gol e al talento, con l'obiettivo di entrare nei primi 5 giocatori d'Europa, così come da annuncio di Agnelli, così come da programma.



ADDIO? - E se si arrivasse alla scadenza del contratto? Tuttosport chiarisce: ci sono offerte che possono allettare la Juventus e il giocatore non ne sono arrivate nell'ultima finestra di mercato. Ancora nessuno si è fatto avanti in modo serio, cioè con un'offerta. E se Dybala si liberasse a parametro zero, lì sì, si aprirebbero scenari diversi. Ma servono due stagioni da separato in casa: le parti saranno in grado di farlo?