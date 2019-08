Paulo Dybala è rimasto per 90 minuti in panchina a Parma. Una scelta tecnica e non dettata da esigenze di mercato ma l'esclusione de La Joya ha fatto comunque tanto rumore. Secondo quanto riporta La Repubblica, l'argentino è rimasto deluso soprattutto dalla scelta di non inserirlo a gara in corso. Sarri, tramite i suoi assistenti, ha scelto di mettere in campo Bernardeschi con Ronaldo al centro del tridente e Paulo sentiva di meritarsi almeno qualche minuto.