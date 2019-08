Una curiosità, che sicuramente avrà trovato pronti i più attenti delle dinamiche Juve. A Trieste, Paulo Dybala ha fatto qualcosa che non si vedeva da tempo. Anzi, riformuliamo: non ha fatto qualcosa che si vedeva da tempo. Non ha fatto la solita 'mask', l'usuale maschera formata da pollice e indice che porta al volto per esultare ed esprimere la sua goia per la rete appena siglata. Nulla, comunque, apparentemente legato a un cambio d'immagine o di sponsor. Semplicemente, la gioia avrà travolto pure i pensieri. E Dybala s'è scordato la mask.