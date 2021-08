Nella mattinata di oggista svolgendo lavoro differenziato a quattro giorni dalla sfida contro il Barcellona per il Trofeo Gamper. Nessun allarme per l'argentino, che si allena a parte solo per motivi precauzionali per evitare problemi fisici durante la stagione. L'attaccante si era fermato qualche giorno fa per un affaticamento muscolare a causa del quale è stato costretto a saltare anche l'amichevole con il Monza, Allegri lo valuta per il Barça.