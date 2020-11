L'ex portiere Nando Orsi ha analizzato la situazione di Paulo Dybala: "Sei alla Juventus e hai una maglia che pesa, ma la sensazione è che debba sentirsi coccolato e al centro del progetto. E non so se in questo momento la società ce l'ha messo - ha detto Orsi a Sky Sport - E' vero che in questo momento è impossibile levare un giocatore come Morata finché fa gol. Quando scende in campo Dybala deve mettere in mostra tutte le sue qualità, adesso sta a lui convincere l'allenatore".