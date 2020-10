Dopo la panchina contro il Crotonevuole tornare protagonista con la Juventus. L'argentino è stato fermato da una gastroenterite che l'ha costretto a saltare anche le gare con la nazionale, ma la sensazione è che per la partita di martedì con la Dinamo Kiev possa essere di nuovo in forma. L'indizio arriva direttamente dalla Juve, che nel report dell'allenamento di oggi ha scelto una foto di Dybala sorridente. Immagine non casuale...