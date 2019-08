Paulo Dybala resta in bilico. L'attaccante argentino ha detto di no a Manchester United e Tottenham per rilanciarsi alla Juve ma Maurizio Sarri non gli assicura il posto fisso che Paulo si dovrà sudare in caso di permanenza alla Juve. A proposito di futuro e di mercato, non sono ancora arrivati segnali concreti da Parigi dove Leonardo è in trattativa con il Barcellona per cedere Neymar. Dybala è uno dei possibili sostituti ma ancora non ci sono stati contatti ufficiali tra le due società.