Il numero 10 della Juventus, Paulo, prosegue la sua quarantena in attesa di capire se è guarito dal Covid19 . Intanto, poco fa, la Joya ha condiviso un post Instagram che lo ritrae, in compagnia della sua fidanzata Oriana Sabatini, alla prese con il pianoforte. Dybala sicuramente ha voglia di tornare in campo ma durante l'attesa, il numero 10 bianconero si cimenta suonando il piano a casa.