La Juventus esattamente due anni fa, in quel di Trieste, stadio Nereo Rocco, disputava un'amichevole contro la Triestina che veniva risolta da una perla al minuto 38 di Paulo Dybala. Di fronte a mister Martusciello, presente in panchina al posto di Maurizio Sarri affetto da polmonite, la Joya si produceva in un pallonetto che se fosse stato segnato in una gara ufficiale sarebbe virale ancora oggi.

La Juve ha riproposto sui social quel magnifico gol di Dybala: