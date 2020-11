La Juve sorride, Paulo Dybala è ancora scuro in volto. Non è un buon momento per l'argentino, che in campo non riesce a fare la differenza e la situazione del suo rinnovo è ancora in stand by. Ad analizzare il periodo negativo di Dybala è stata Repubblica, spiegando che il giocatore non soffre tanto la trattativa per il nuovo contratto, quanto la mancanza di certezze che evidentemente avverte anche nello spogliatoio.