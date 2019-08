Il mercato in Premier League è chiuso, ma il calciomercato non passa mai di moda. Anzi. I club stanno già programmando l'anno che verrà e la finestra di trattative di gennaio può essere molto importante. Lo sa il Tottenham che, come riporta il Daily Mail, è ancora interessato ad acquistare Paulo Dybala dalla Juventus e farà un nuovo tentativo nel prossimo mercato invernale.