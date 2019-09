Il Tottenham è pronto a riprovarci per Paulo Dybala. Come scrive il Daily Star, gli Spurs vogliono fare un nuovo tentativo a gennaio per il gioiello della Juventus: pronti 72 milioni di euro per il club bianconero, con Pochettino che insiste per avere la Joya. Gli Spurs ci avevano provato anche quest'estate per l'attaccante argentino: non è stato trovato l'accordo economico, specialmente con l'agente Jorge Antun, che ha continuato a chiedere oltre 10 milioni di euro di commissione. Stavolta, la storia può cambiare: perché è la volontà di Dybala a poter cambiare. Staremo a vedere, la prossima sarà un'estate ancor più bollente.