L'agente di Paulo Dybala è a Roma anche se da quangto riporta Sky Sport, non sono previsti incontri con il club giallorosso. L'argentino, ha una clausola di 12 milioni di euro per le squadre estere e di 20 per quelle italiane. Il suo futuro resta incerto anche se il giocatore sta bene nella capitale e la Roma è soddisfatta del suo rendimento.