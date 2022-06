Come racconta Gazzetta, dalla Spagna ha appena mosso le prime pedine il Siviglia. Obiettivo? Paulo Dybala. Rispetto agli altri competitor, gli andalusi piacciono di più, ma per l’ennesima volta Paulo ha passato la mano. Non è lo stesso no secco pronunciato altrove, ma ci assomiglia tanto: anche per questo i sivigliani, pur di occupare quella casella, hanno fatto passi avanti per arruolare Alexis Sanchez.