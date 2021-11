"Come va la gamba, Paulo? "Bene, bene, grazie". Botta e risposta veloce per Paulocon un tifoso all'esterno del JMedical, dove Dybala oggi si è recato per nuove visite dopo il problema muscolare che l'ha tenuto lontano dai campi nell'ultimissimo periodo in maglia Argentina. Dybala attende i risultati, ma i sorrisi al termine degli esami di oggi lasciano ben sperare.