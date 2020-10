Spazio anche alla Juventus nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani. Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Roma col Benevento, ma il taglio alto è dedicato a Paulo Dybala: "Il salvaPirlo. Senza CR7, la Juve in Champions non può prescindere dalla Joya. A Crotone confronto con Paratici: Paulo vuole giocare già a Kiev". Tuttosport invece apre con il faccione di Paulo, e titola: "Dybala, è rabbia Champions. L'argentino, amareggiato per non essere entrato in campo a Crotone, si è sfogato con Paratici a fine partita, ma è pronto ala riscossa a Kiev. Intanto la Juve stringe i tempi per il rinnovo del contratto: l'obiettivo è chiudere entro gennaio per evitare complicazioni".