"Campione dentro e fuori dal campo! Le grandi persone si meritano sempre il meglio e tu sei una di quelle, fratello! Grazie per essere stato con noi in questi 6 anni". Questo, il saluto di Paulo Dybala a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco ha lasciato la Juventus e si è accasato all'Hertha Berlino, in Bundesliga. Torna dunque in Germania dopo 10 anni. Paulo, dunque, con questo post ha voluto rendere omaggio all'amico e compagno di mille battaglie: i due sono arrivati insieme in un anno molto importante per la rivoluzione bianconera. E insieme hanno vinto tutto. O quasi.