L'impatto è stato devastante. Paulo, con un gol, ha iniziato l'opera di demolizione di tutte le chiacchiere dei mesi precedenti. Ecco come Gazzetta racconta il ritorno in pompa magna, davanti ai suoi tifosi: "La forma fisica è stata l’incognita degli ultimi 12 mesi abbondanti, in estate ha lavorato per essere pronto e a giudicare dal suo impatto con l’Atalanta, lo è. Svaria, rientra, scatta in verticale come piace ad Allegri, si muove ora da riferimento centrale, ora da trequartista. L’attacco è fluido, gli spazi con Ronaldo e Chiesa vanno ancora divisi per bene, ma la ripartenza da sprinter dei tre per l’1-0 e un altro paio di combinazioni fanno ben sperare i tifosi. Tifosi che lo coccolano: quando esce dopo 54’ l’applauso è generale, quasi a ribadire che quella è casa sua".