Tommaso, bordocampista DAZN, parla così del riscaldamento di Dybala."Raramente l'abbiamo visto così concentrato. Sceso per ultimo dal pullman, con le cuffie. Tante volte l'abbiamo visto parlare coi compagni, oggi si è preso il pallone e si è chiuso in se stesso, cercando la concentrazione. La curva sta sostenendo Dybala, oggi anche per i tifosi ospiti che vedono l'ex giocatore sul campo. Dybala guarda sempre la porta anche nel riscaldamento, scalda il mancino e può provare i cross col suo sinistro. Dybala molto concentrato e motivato, vuole essere decisivo".