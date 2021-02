“Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, e andremo avanti a parlarne nei prossimi giorni, nei prossimi mesi”. Tutti aspettano il ritorno di Paulo Dybala, ma parallelamente tiene banco la questione contrattuale, su cui Fabio Paratici ha messo i punti sulle i nel pre-partita di Juventus-Crotone. Ci vorrà del tempo, sensazione confermata dall’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il tormentone legato al prolungamento del contratto in scadenza il 20 giugno 2022 durerà ancora per diverso tempo.