Appuntamento al 2021. La trattativa per il rinnovo di contratto è bloccata e almeno per ora non c'è nulla da fare. L'attesa di Paulo Dybala per firmare un nuovo accordo con la Juve è destinata a protrarsi ancora per un po’. Vi avevamo raccontato di un'imminente partenza del suo agente e proprio ieri Jorge Antùn, il rappresentante della Joya, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina, senza aver incontrato la Juve. Qualche contatto telefonico, chiacchierate tra le parti, che però tra isolamento, allenamenti e un'agenda piena non si sono incontrare. Nessun appuntamento e nessun meeting con il responsabile dell’Area Football, Fabio Paratici, nonostante l’agente sia rimasto oltre un mese e mezzo in Italia proprio per questo motivo. Come scrive il Corriere dello Sport, ora è tutto bloccato, senza progressi in merito a quel prolungamento fino al 2024 di cui si discute da tempo. I tempi necessariamente si allungano fino al 2021, con la necessità di chiudere in tempi stretti, perché la Juve non può permettersi di arrivare alla stagione 2021-22 con il contratto di Paulo in scadenza rischiando di perderlo a zero.