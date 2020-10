1









Il rinnovo di Paulo Dybala, uno dei casi che tengono banco in casa Juve oltre alle sue polemiche contro allenatore e società emerse dal ventre dello Scida di Crotone. Per il prolungamento di contratto si attende l'incontro tra Fabio Paratici e Jorge Antun, procuratore della Joya, dopo che il primo è saltato causa bolla. Come scrive oggi La Repubblica: "La trattativa rischia lo stallo tra le richieste del giocatore (un cospicuo aumento e soprattutto un ruolo centrale nel progetto tecnico) e le disponibilità della Juventus, che non può permettersi di rilasciare né stipendi da 10 milioni né certe garanzie tecniche.".