Paulo, numero 10 della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa: "Io penso che abbiamo dominato per tutta la partita, i difensori sono stati bravissimi a spingerci. Con il gol di Cuadrado abbiamo vissuto più sereni la partita, però dobbiamo essere più bravi a chiuderla prima. Poi l'abbiamo fatto e chiuso la partita tranquilli.- Mi avete fatto la stessa domanda a Verona, cerco di stare sempre bene giocando tre partite a settimana non è sempre facile, tanti giocatori si fanno male, devono saltare le partite. Abbiamo tante competizioni, a volte è difficile recuperare, io cerco sempre di dare il massimo, essere al massimo e giocare per vincere.- Sappiamo quello che dobbiamo fare, continuare su questa squadra e arrivare a fine dicembre con tutte le vittorie possibili per recuperare su quelle davanti e poi vedere.- Ha detto che non ha tirato, ha crossato (ride ndr).- Io credo che la società adesso abbia altre cose di cui parlare e a cui trovare soluzione, il rinnovo adesso può aspettare visto quello che sta succedendo".