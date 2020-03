Adesso Dybala è pronto. 13 gol e 12 assist tra campionato e coppe, indubbiamente il migliore (insieme a Ronaldo, chiaramente) dell'annata bianconera che si concluderà ben più in là di quanto inizialmente previsto. E allora, chiarito l'aspetto del suo agente - sarà Antun, nel frattempo con tanto di diploma e certificazione Uefa - e messi da parte i problemi relativi ai diritti d'immagine, tutto è pronto per discutere di cifre. Una su tutte: il 10. Numero di maglia e probabilmente del prossimo ingaggio annuale: 10 milioni di euro per un accordo fino al 2024. La Juve si tiene stretta Dybala, che ha dimostrato di essere diventato grandissimo.