17









Non ha fatto rumore, l'uscita di scena di Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Eppure, era stato atteso a lungo, così come resta in pendenza il rinnovo del suo assistito. Dunque, nessun passo in avanti? Mettiamola così: se ci sono stati, ecco, sembrano impercettibili. Il prolungamento di contratto dell'argentino, come racconta Gazzetta, è "su un binario morto". E lo stallo può farsi pericoloso.



RICHIESTA ALTA - Secondo il quotidiano, in questi mesi Dybala e i suoi rappresentanti hanno continuato a chiedere un ingaggio da 15 milioni di euro: in epoca di spendig review, per Agnelli era semplicemente troppo e anche Paratici "non si è mai discostato da quota 10 milioni di euro". I bonus potrebbero aiutare, però restano in ballo 5 milioni sui quali nessuno ha osato fare un passo indietro. O in avanti.



INIZIO 2021 - Appuntamento al nuovo anno, allora. Anche perché Paulo rischia di andare in scadenza e la questione in qualche modo dovrà risolversi. Senza un rinnovo, la prossima estate potrà essere quella dei saluti. Intanto, Pirlo gli ha già dato dei segnali: non è più fondamentale. Non è più il Dybala di un anno fa.