La Juventus è al lavoro per blindare Paulo Dybala. L'attaccante argentino classe 1993 è sotto contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno. Secondo Tuttosport, l'idea comune tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del calciatore è quella di prolungare l'accordo mantenendo lo stipendio attuale, magari a salire nel corso delle stagioni a venire e con i soliti bonus a impreziosire il quadro d'insieme.



COME DEL PIERO - Alla base, ci sarebbe però un progetto importante. Anche per i tifosi. Dybala potrebbe scegliere di legarsi 'a vita' alla Juventus: uan sorta di investitura finale, sulla scia e sulle orme di Alessandro Del Piero. A 27 anni, Paulo si sente maturo e convinto di poter fare la differenza: non solo in Italia, soprattutto in Europa. Il sogno è quello di vincere la Champions League in bianconero, così da emulare davvero il suo idolo. Con la numero 10.