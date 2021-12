Ancora attesa. Ancora giorni trascorsi senza apporre la firma al nuovo contratto. Ci sono novità, ma non esattamente diverse dalle altre: per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala bisognerà aspettare un po'.Secondo quanto riportato Tuttosport sono sopraggiunte "altre impellenze". Su tutte, l'inchiesta sulle plusvalenze, che ha catalizzato parte delle attenzioni della stampa e delle energie.Resta però alla base la serenità di chi è convinto di proseguire insieme: tutte le parti in causa confermano che il matrimonio si farà. E c'è chi ipotizza che in realtà siano già arrivate, le firme. E che manchi solo l'annuncio.