"​E' un grande giocatore, come tutti i grandi ha voglia di essere protagonista. E' stato sfortunato perché si sta trascinando questo virus dalla prima pausa per la Nazionale, l'ha avuto anche prima della gara contro la Lazio qualche problemino, quindi i primi 3-4 giorni post Lazio non si è allenato. Adesso ha ripreso a pieno regime, è della partita, avrà modo di riprendere la condizione e tornare il Dybala che conosciamo tutti". Così Fabio Paratici ha parlato di Paulo Dybala nel prepartita della gara contro il Cagliari, svelando un retroscena sulle condizioni dell'argentino.