Nella giornata di ieri, abbiamo raccontato la giornata vissuta alla Continassa, con l'incontro tra la dirigenza della Juventus - Nedved, Arrivabene e Cherubini -, e l'entourage di Dybala, composto dal procuratore Jorge Antun e dall'uomo delle sponsorizzazioni, Carlos Novel. Circa due ore, la durata dell'incontro. Due ore in cui gli esponenti del club bianconero hanno spiegato quello che, ieri sera, Arrivabene ha chiarito ai microfoni dei giornalisti: Dybala ha perso la centralità del progetto e la società ha dei nuovi parametri guida.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antun e Novel avrebbero lasciato il centro sportivo bianconero senza che la decisione definitiva fosse presa. A sancire la fine del rapporto, una chiamata di Federico Cherubini, che ha comunicato la volontà della Juventus di porre fine all'esperienza di Dybala in bianconero.