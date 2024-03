Tomas, centrocampista ex, ha raccontato un aneddoto molto bello riguardo a Paulo Dybala. I due hanno giocato insieme in bianconero."Mi dicevo: 'Se un giorno firmerò con una delle migliori squadre del mondo, mi concederò il piacere di comprarmi una Ferrari. Quando ho firmato per la Juventus, l'ho comprata. Ad un allenamento della Juve arrivo con la mia auto e arriva Paulo Dybala, e inizia a guardarla. Mi dice: 'Cavolo che bella questa macchina!'. Quando ero alla Juventus, Paulo era già la stella, quello che guadagnava di più. Il volto del club. Io l'ho guardato e gli ho detto: 'Che stai aspettando? Quando te lo compri?'. Lui mi disse: 'No, arriverà il mio momento per comprare una Ferrari. Come potrei presentarmi a 21 anni con una Ferrari con Buffon, Dani Alves. Gente che ha vinto Champions e Mondiali. Non posso venire qui e presentarmi con una Ferrari'".