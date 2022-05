Dopo le lacrime e l'addio allo Stadium con la maglia bianconera addosso, Paulo Dybala ha proseguito la serata in un ristorante torinese, come racconta Tuttosport: "La serata magica di Paulo Dybala - quella dell’addio alla Juventus - è terminata nel suo personalissimo angolo di Sud America a Torino: insieme alla famiglia si è recato presso il ristorante El Bonito, in Piazza Madama Cristina. L’argentino si è fatto scattare le ultime foto torinesi, emozionato".