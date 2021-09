Alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro i rossoneri, la Gazzetta dello Sport oggi ci offre due aneddoti su giocatori-chiave della Juventus che in passato sarebbero potuti andare proprio al Milan. Oltre ad Adrien Rabiot, si parla pure di Paulo Dybala, per il quale Silvio Berlusconi era pronto a spendere persino 40 milioni di euro.E oggi è chiamato a prendere le redini tecniche della squadra bianconera in via definitiva.